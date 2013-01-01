Общайтесь по-новому! Всё, что вы ждали от мессенджера, с акцентом на приватность.
Signal — простой, надёжный, безопасный мессенджер
Для защиты ваших разговоров Signal предлагает самое современное сквозное шифрование на основе протокола с открытым исходным кодом. Мы не можем читать ваши сообщения или прослушивать ваши звонки. Никто не может. Конфиденциальность — не дополнительный режим, а принцип работы Signal. Для всех сообщений, для каждого звонка, в любое время.
Бесплатно обменивайтесь текстом, голосовыми сообщениями, фотографиями, видео, другими файлами. Signal использует передачу данных на вашем телефоне, поэтому вам не нужно платить за SMS и MMS.
Делайте кристально чистые голосовые и видеозвонки людям на другом конце города или за океаном. Не нужно платить за международную телефонную связь.
Зашифрованные стикеры добавят выразительности вашим беседам. Можно создавать свои наборы стикеров и обмениваться ими.
Групповые чаты облегчают связь с семьёй, друзьями и коллегами.
В Signal нет рекламы, партнёров-маркетологов, тайной слежки. Не волнуйтесь об этом. Делитесь важными для вас моментами с теми, кто вам дорог.
Signal — независимый некоммерческий проект. Мы не связаны ни с какими крупными техническими компаниями. Никто из них нас никогда не купит. Проект существует на гранты и пожертвования таких людей, как вы.
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