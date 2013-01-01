Общайтесь в безопасности

Для защиты ваших разговоров Signal предлагает самое современное сквозное шифрование на основе протокола с открытым исходным кодом. Мы не можем читать ваши сообщения или прослушивать ваши звонки. Никто не может. Конфиденциальность — не дополнительный режим, а принцип работы Signal. Для всех сообщений, для каждого звонка, в любое время.